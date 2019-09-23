2019-09-23T16:48:07+03:00
Общество

В Саратове из «Единой России» исключили трех осужденных за преступление руководителей

Об этом стало известно на заседании президиума
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 сентября, в Саратове из реготделения партии «Единая Россия» исключили трех бывших руководителей различных структур.

Об этом стало известно на заседании президиума регионального политсовета партии.

Президиум поддержал решение политсовета местного отделения «Единой России» Ленинского района Саратова об исключении из партии Константина Касьянова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также решение политсовета местного отделения «Единой России» Октябрьского района Саратова об исключении из партии Андрея Андрющенко, признанного виновным в получении взятки в виде двух пополняемых топливных карт. Кроме того, утверждено решение политсовета Озинского местного отделения партии об исключении Айгуль Кенжебаевой, осужденной за организацию незаконной миграции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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