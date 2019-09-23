ООО «КВС»: Замена водопровода и благоустройство территории проспекта Кирова проходят параллельно

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-23T16:42:10+03:00

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В ходе комплексной реконструкции проспекта Кирова ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» производит замену водопроводных коммуникаций. Работы выполняются на трех участках поквартально: от Радищева до Горького, от Горького до Вольской, от Вольской до Чапаева.

14 сентября 2019 года завершен и передан в эксплуатацию участок между улицами Радищева и Горького. 20 сентября завершены строительно-монтажные работы на участке протяженностью 400 метров между улицами Горького и Вольская. На коммуникациях обустроено более 20 колодцев. Сейчас на указанном участке сотрудники ООО «КВС» проводят мероприятия по переключению абонентов, при этом основные работы проводятся в подвалах домов и технологических помещениях. Центральная часть свободна для выполнения иных мероприятий по благоустройству.

Монтаж водовода и устройство колодцев на участке между улицами Вольская и Чапаева компания планирует завершить 30 сентября. Работы по укладке системы водоснабжения, выводу из эксплуатации старого водовода будут продолжаться в соответствии с графиком — до 6 октября 2019 года.

По договору с подрядной организацией, работы по замене водопроводных коммуникаций должны завершиться 12 октября, однако, понимая важность объекта в городской инфраструктуре, ООО «КВС» планирует выполнить весь объем мероприятий ранее установленного срока. Все работы на проспекте Кирова различными организациями выполняются параллельно. ООО «КВС» не препятствует проведению мероприятий по благоустройству на центральной пешеходной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU