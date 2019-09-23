На пугачевской трассе полицейские открыли стрельбу по колесам авто

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-23T16:40:18+03:00

В Пугачевском районе полиция открыла стрельбу по колесам, чтобы остановить авто.

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В Пугачевском районе Саратовской области автомобиль удалось задержать только после стрельбы по колесам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машину заметили сотрудники ДПС. ВАЗ-21099 ехал на большой скорости, его водитель, предположительно, был пьян.

При этом на автомобиль не имел номерных знаков.

Было организовано преследование, при этом водитель совершал опасные маневры, транспорт вилял по дороге, мешая сотрудникам полиции.

На автодороге Пугачев — Балаково, за пределами населенного пункта, сотрудник полиции вынужден был открыть стрельбу. Сначала он произвел два выстрела в безопасном направлении, но так как водитель не отреагировал, то следующие выстрелы были произведены по колесам.

После этого машину удалось остановить. Водитель и пассажир были задержаны. Номера нашлись в багажнике.

Возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU