2019-09-23T13:50:38+03:00
Происшествия

Росгвардейцы поймали в Саратове наркомана с ампулой и шприцами

Он уже привлекался за аналогичное преступление
Ольга Симонова
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Сотрудники Росгвардии Саратовской области поймали в минувшие выходные наркомана.

- Во время патруля Ленинского района внимание росгвардейцев привлек подозрительный мужчина, пытающийся скрыться за гаражами на улице Бардина, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Гражданина задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. Та в присутствии понятых изъяла у него стеклянную ампулу с наркотиком и шприцы. Мужчина рассказал, что приобрел их для себя.

Оказалось, что 32-летний злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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