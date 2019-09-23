Росгвардейцы поймали в Саратове наркомана с ампулой и шприцами
Сотрудники Росгвардии Саратовской области поймали в минувшие выходные наркомана.
- Во время патруля Ленинского района внимание росгвардейцев привлек подозрительный мужчина, пытающийся скрыться за гаражами на улице Бардина, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
Гражданина задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу. Та в присутствии понятых изъяла у него стеклянную ампулу с наркотиком и шприцы. Мужчина рассказал, что приобрел их для себя.
Оказалось, что 32-летний злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU