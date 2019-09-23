Проданная бутылка водки обернулась для сельчанки из Алгая штрафом в 50 тыс. рублей
Она уже попадалась на незаконной торговле в 2018 году
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В Александрово-Гайском районе Саратовской области осудили 51-летнюю жительницу села Новоалександровка. Ее признали виновной в неоднократной незаконной продаже спиртного.
- В ноябре 2018 года ее уже привлекали к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Однако днем 31 мая она вновь отпустила односельчанину бутылку водки, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Спиртное позже изъяли полицейские, а суд приговорил бутлегершу к выплате штрафа в 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU