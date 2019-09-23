Балаковец ослеп на один глаз из-за пьяного буяна и получил 200 тыс. компенсации

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-23T13:06:01+03:00

Потерпевший обратился с требованием взыскать со злоумышленника полмиллиона

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В Балакове Саратовской области суд удовлетворил иск 29-летнего местного жителя о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.

- С четырех до шести часов 29 мая 2016 года пьяный 30-летний мужчина напротив магазина «Бристоль» избил 29-летнего потерпевшего. Из-за травм гражданин потерял зрение на левый глаз, ему также был причинен вред средней степени тяжести, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Злоумышленника осудили, но балаковец обратился в суд с требованием возместить ему полмиллиона рублей компенсации морального вреда и 124 тыс. материального ущерба.

Суд взыскал с ответчика вышеназванную сумму материального ущерба и расходов на представителя — 124 тыс. рублей — и только 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU