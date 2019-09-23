Саратовцам рассказали о факторах риска сердечных заболеваний

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-23T12:07:37+03:00

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Сегодня, 23 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» обсудили вопросы профилактики болезней сердца. Брифинг кардиологов прошел в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.

- Смертность от болезней кровообращения занимает первое место. Раздел борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» включает ряд мероприятий — профилактика и выявление, медпомощь и оказание высокотехнологичной помощи врачей. Одним из направлений нацпроекта является переоснащение медицинских учреждений закупка нового оборудования, — отметила Татьяна Ионова, главный внештатный кардиолог минздрава Саратовской области, замглавврача по кардиологии ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

Ионова подчеркнула, что существуют два типа факторов риска — немодифицируемые (те, на которые не повлиять: пол, возраст, наследственность) и модифицируемые — с ними можно что-либо сделать, например, вести здоровый образ жизни. Речь идет об отказе от курения, избавлении от избыточного веса, повышения сахара в крови.

К пациентам высокого риска относятся те, у кого сочетаются три и более факторов, есть поражения организма или какие-либо сердечные болезни.

- Есть первичная, вторичная, третичная профилактика болезней сердца. Первая — направлена на защиту от ишемической болезни сердца, вторая — защита от инфаркта, а третья — если инфаркт был и мы хотим, чтоб человек оставался в строю, — рассказал Валерий Агапов, главврач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер», доктор медицинских наук.

Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания обычно протекают с симптомами, есть первые и последующие признаки, которые обычно у пациента проявляются, но человек может не обращать на них внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU