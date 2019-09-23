В Саратовской области пьющую мать лишили родительских прав на подростка и малыша

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-23T10:53:50+03:00

Она уклонялась от исполнения своих обязанностей

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В Турковском районе Саратовской области 35-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на двух ее детей — трехлетнего и 15-летнего.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с иском об этом в суд обратился орган опеки и попечительства при администрации района.

Женщина долгое время уклонялась от исполнения родительских обязанностей, употребляла спиртное и не жила с детьми — с 2018 года они находятся у опекунов.

Ранее гражданка была ограничена в родительских правах, но своего поведения не изменила, и суд лишил ее прав.

ИСТОЧНИК KP.RU