В Саратовской области пьющую мать лишили родительских прав на подростка и малыша
Она уклонялась от исполнения своих обязанностей
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В Турковском районе Саратовской области 35-летнюю местную жительницу лишили родительских прав на двух ее детей — трехлетнего и 15-летнего.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с иском об этом в суд обратился орган опеки и попечительства при администрации района.
Женщина долгое время уклонялась от исполнения родительских обязанностей, употребляла спиртное и не жила с детьми — с 2018 года они находятся у опекунов.
Ранее гражданка была ограничена в родительских правах, но своего поведения не изменила, и суд лишил ее прав.
ИСТОЧНИК KP.RU