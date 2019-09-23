В Саратове в возрасте 89 лет скончалась Тамара Гродскова
В Саратове 23 сентября скончалась Тамара Гродскова, почетный президент Радищевского музей.
Тамара Викторовна умерла в возрасте 89 лет. Четверть века она работала руководителем Радищевского музея.
Тамара Гродскова родилась в Волгоградской области, в селе Кумылга Хоперского района. Она окончила Ленинградский институт архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина, а в 1953 году пришла на работу в Радищевский музей Саратовской области.
Гродскова являлась почетным гражданином Саратовской области, Заслуженным работником культуры РФ, неоднократно была награждена как местными, так и федеральными наградами.
О дате прощания станет известно позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU