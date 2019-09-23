В Саратове в возрасте 89 лет скончалась Тамара Гродскова

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-23T10:55:28+03:00

О дате прощания с почетным президентом Радищевского музея станет известно позднее

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В Саратове 23 сентября скончалась Тамара Гродскова, почетный президент Радищевского музей.

Тамара Викторовна умерла в возрасте 89 лет. Четверть века она работала руководителем Радищевского музея.

Тамара Гродскова родилась в Волгоградской области, в селе Кумылга Хоперского района. Она окончила Ленинградский институт архитектуры, живописи и скульптуры имени Репина, а в 1953 году пришла на работу в Радищевский музей Саратовской области.

Гродскова являлась почетным гражданином Саратовской области, Заслуженным работником культуры РФ, неоднократно была награждена как местными, так и федеральными наградами.

О дате прощания станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU