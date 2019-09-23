В Вольске сын забил насмерть отца из-за прикованной к постели матери

СЕГОДНЯ 10:26 2019-09-23T10:34:17+03:00

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В военном городе Вольск-18 пенсионер погиб от побоев. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и последующей смерти мужчины подозревают сына погибшего.

По данным следователей Вольского отдела СУ СКР по Саратовской области, конфликт 46-летнего мужчины с его 77-летним отцом произошел днем 16 сентября.

Как стало известно «КП-Саратов», сын в состоянии опьянения вернулся в квартиру и обнаружил, что отца там нет, между тем дома находилась мать, которая из-за перенесенного заболевания была прикована к постели.

Своего отца через некоторое время мужчина обнаружил на улице в нетрезвом состоянии, и, приведя его домой, стал стыдить за то, что тот оставил мать одну. Началась ссора, и сын четыре раза ударил кулаком мужчину в голову, а после того, как он упал, швырнул родителю в голову магнитофон и выгнал его из квартиры. Тот взял ключи от соседней квартиры, оставленные хозяйкой для присмотра на период ее отсутствия, и ушел спать туда. Вплоть до 21 сентября его судьбой никто не интересовался, а когда приехал родственник владелицы жилища, он обнаружил там труп 77-летнего мужчины.

Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила из-за тупой травмы головы. После этого следователями СК 46-летний сын был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU