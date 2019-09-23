В Лысых Горах сельчанин слил бензин и унес магнитолу из чужой машины
На него завели уголовное дело
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Полиция Лысогорского района раскрыла кражу у 51-летнего жителя села Невежкино.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 7 сентября неизвестные унесли из незапертой «Нивы» магнитолу и слили бензин.
По подозрению в краже задержан 25-летний житель села Большие Копены, у него изъяли флеш-карту и устройство для звука.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU