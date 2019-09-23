2019-09-23T10:10:46+03:00
Происшествия

В Лысых Горах сельчанин слил бензин и унес магнитолу из чужой машины

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Лысогорского района раскрыла кражу у 51-летнего жителя села Невежкино.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 7 сентября неизвестные унесли из незапертой «Нивы» магнитолу и слили бензин.

По подозрению в краже задержан 25-летний житель села Большие Копены, у него изъяли флеш-карту и устройство для звука.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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