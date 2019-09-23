Любитель звука обокрал машину балаковца

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-23T10:04:51+03:00

Он забрал магнитолу, усилитель и две колонки

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу из ВАЗ-2105 22-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 8 на 9 сентября неизвестные сломали замок двери на его машине, припаркованной на проспекте Героев, и унесли магнитолу, усилитель, две колонки.

Предполагаемого вора в возрасте 42 лет задержали 22 сентября. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU