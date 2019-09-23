Любитель звука обокрал машину балаковца
Он забрал магнитолу, усилитель и две колонки
Изменить размер текста:
Полиция Балаковского района раскрыла кражу из ВАЗ-2105 22-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 8 на 9 сентября неизвестные сломали замок двери на его машине, припаркованной на проспекте Героев, и унесли магнитолу, усилитель, две колонки.
Предполагаемого вора в возрасте 42 лет задержали 22 сентября. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU