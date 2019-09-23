Частное лицо до вечера лишило жителей Затона воды
Также водоснабжение отключено в Ленинском и Заводском районах
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В Саратове сегодня, 23 сентября, в двух районах и одном поселке отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», по заявке частного лица ориентировочно до восьми вечера отключено водоснабжение в поселке Затон.
До этого же времени не будет воды на Тульской улице, 2, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, Прудной улице, 2/1, 2/2, Крекингском и 8-м Крекингском проездах.
Ориентировочно до 15:00 отключили подачу ресурса в дома по улицам: Попова, Щорса, Спартака, Зои Космодемьянской, на участках №№ 2 – 16, 1 – 17, Гвардейская, 2 – 18а.
ИСТОЧНИК KP.RU