В Саратове у бухгалтера украли подростковый велосипед

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-23T09:18:43+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 34-летней женщины, работающей бухгалтером.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь со 2 на 3 сентября неизвестные унесли подростковый велосипед черного цвета с желтыми полосками из подъезда дома на Технической улице.

Предполагаемый вор задержан, им оказался 37-летний мужчина. Он признался, что сдал чужой транспорт в комиссионный магазин.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU