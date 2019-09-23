В Саратове у бухгалтера украли подростковый велосипед
Пойман предполагаемый вор
Изменить размер текста:
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 34-летней женщины, работающей бухгалтером.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь со 2 на 3 сентября неизвестные унесли подростковый велосипед черного цвета с желтыми полосками из подъезда дома на Технической улице.
Предполагаемый вор задержан, им оказался 37-летний мужчина. Он признался, что сдал чужой транспорт в комиссионный магазин.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU