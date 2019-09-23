В Балашове мужчина переделал ружье в обрез и получил три года «условки»
В Балашове осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
- Мужчина во второй половине февраля 2019 года нашел гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и самостоятельно переделал его в обрез, а после спрятал на чердаке, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Полиция задержала гражданина 29 мая и при личном досмотре нашла у него оружие, но добровольно он его отдавать его не хотел.
Суд приговорил его к трем годам условно и к двухгодичному испытательному сроку.
ИСТОЧНИК KP.RU