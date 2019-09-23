2019-09-23T08:43:51+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина переделал ружье в обрез и получил три года «условки»

Он отказался добровольно отдавать оружие полиции
Ольга Симонова
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В Балашове осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

- Мужчина во второй половине февраля 2019 года нашел гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и самостоятельно переделал его в обрез, а после спрятал на чердаке, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Полиция задержала гражданина 29 мая и при личном досмотре нашла у него оружие, но добровольно он его отдавать его не хотел.

Суд приговорил его к трем годам условно и к двухгодичному испытательному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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