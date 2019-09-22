Машина такси Metro сбила пешехода в Саратове
Мужчина госпитализирован с различными травмами
Автомобиль такси сбил пешехода на Вольской. Фото облспаса
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В Саратове вечером 22 сентября под колеса автомобиля такси попал пешеход.
ДТП произошло на пересечении улиц Бахметьевская и Вольская.
Водитель, автомобиля Skoda службы такси Metro сбил мужчину.
Пешеходу оказали первую помощь прибывшие на места аварии свпециалисты облспаса и госпитализировали его.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU