В массовом ДТП на 3 Дачной столкнулись пять машин
ДТП произошло вечером 22 сентября в районе 3 Дачной.
По предварительным данным ГИБДД Саратова, в столкновении участвовали пять машин: «Лада Калина», «Лада Приора», BMW Х5, Volkswagen Polo, Merсedes GL450.
В результате столкновения Merсedes опрокинулся.
Медики оказали помощь водителю «Калины», который получил травмы.
Это уже не первое серьезное столкновение на этом же самом месте.
Напомним, здесь в конце августа в ДТП пострадали восемь человек.
Кроме того, 5 августа в этом же месте, под путепроводом на 3 Дачной, также столкнулись пять автомашин. Тогда пострадали три человека.
На 3-й Дачной произошло крупное ДТП с пятью авто.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В районе 3-й Дачной столкнулись пять авто
В аварии пострадали три человека (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU