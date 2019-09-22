2019-09-22T20:53:32+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на 3 Дачной столкнулись пять машин

На этом месте уже случались подобные столкновения [видео]
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Внедорожник перевернулся после столкновения пяти машин на 3 ДачнойВнедорожник перевернулся после столкновения пяти машин на 3 Дачной
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ДТП произошло вечером 22 сентября в районе 3 Дачной.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, в столкновении участвовали пять машин: «Лада Калина», «Лада Приора», BMW Х5, Volkswagen Polo, Merсedes GL450.

В результате столкновения Merсedes опрокинулся.

Медики оказали помощь водителю «Калины», который получил травмы.

Это уже не первое серьезное столкновение на этом же самом месте.

Напомним, здесь в конце августа в ДТП пострадали восемь человек.

Кроме того, 5 августа в этом же месте, под путепроводом на 3 Дачной, также столкнулись пять автомашин. Тогда пострадали три человека.

На 3-й Дачной произошло крупное ДТП с пятью авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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