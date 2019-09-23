Саратовцев ждет прохладный понедельник
Местами по области ночью выпадал снег
В Саратовской области сегодня будет холоднойФото: Екатерина Семенова
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По сообщению Саратовского областного Гидрометцентра в регионе днем в понедельник, 23 сентября, будет облачно.
Местами возможны небольшие осадки, но, в отличие от минувшей ночи, когда температура опускалась до -2 градусов по Цельсию, это будет дождь, а не мокрый снег.
Ветер в понедельник будет западный 6-11 м/с, на большей части территории области ожидаются порывы до 16-21 м/с.
Температура днем +8...+13 градусов.
В Саратове днем температура +5...+8 градусов, возможен небольшой дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU