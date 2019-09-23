Саратовцев ждет прохладный понедельник

СЕГОДНЯ 06:05 2019-09-23T08:08:01+03:00

В Саратовской области сегодня будет холодной Фото: Екатерина Семенова

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По сообщению Саратовского областного Гидрометцентра в регионе днем в понедельник, 23 сентября, будет облачно.

Местами возможны небольшие осадки, но, в отличие от минувшей ночи, когда температура опускалась до -2 градусов по Цельсию, это будет дождь, а не мокрый снег.

Ветер в понедельник будет западный 6-11 м/с, на большей части территории области ожидаются порывы до 16-21 м/с.

Температура днем +8...+13 градусов.

В Саратове днем температура +5...+8 градусов, возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU