В Саратове на пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина
Жильцов дома эвакуировали
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Днем 22 сентября пожарных и спасателей вызвали к дому №166 на улице Шелковичная Фрунзенского района Саратова.
Здесь на последнем этаже загорелась квартира.
Спасатели облспаса и горспаса эвакуировали жильцов дома.
Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", в результате пожара пострадал 72-летний мужчина. Медики скорой помощи госпитализировали его.
Возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU