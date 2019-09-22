В Саратове на пожаре в пятиэтажке пострадал мужчина

22 Сент. 19:39 2019-09-22T19:39:03+03:00

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Днем 22 сентября пожарных и спасателей вызвали к дому №166 на улице Шелковичная Фрунзенского района Саратова.

Здесь на последнем этаже загорелась квартира.

Спасатели облспаса и горспаса эвакуировали жильцов дома.

Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", в результате пожара пострадал 72-летний мужчина. Медики скорой помощи госпитализировали его.

Возгорание было ликвидировано прибывшими пожарными.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU