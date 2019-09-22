Губернатор Радаев с делегацией три дня проведет в Совете Федераци

СЕГОДНЯ 18:51 2019-09-22T18:51:09+03:00

Дни Саратовской области в Верхней палате парламента пройдут с 23 по 25 сентября

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В Совете федерации 23 сентября представители Саратовской области примут участие в заседании двух комитетов по международным делам и по бюджету и финансовым рынкам. Об этом «КП-Саратов» сообщили в секретариате первого заместителя председателя правительства – министра финансов области Вадима Ойкина.

Если по поводу обсуждения перспектив международного сотрудничества, в том числе внешнеэкономической деятельности подробностей планов саратовской делегации нет, то бюджетные вопросы вызывают больший ажиотаж. На заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам саратовские чиновники планируют обсудить актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

- Финансовая устойчивость — это ключевой вопрос для всех субъектов Федерации, и то, что он вынесен на рассмотрение в рамках Дней нашей области в Совете Федерации, для нас крайне важно, — заявил Вадим Ойкин.

Напомним, Дни Саратовской области пройдут в Совете Федерации 23-25 сентября по предложению членов Совета Федерации от нашей области — Людмилы Боковой и Сергея Аренина.

Делегацию, в состав которой войдут члены Правительства области, депутаты, представители крупных предприятий и организаций, деятели науки и культуры, возглавит губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU