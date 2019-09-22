На праздновании Дня города Вольска экс-глава района Зубрицкий станцевал лезгинку

СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-22T12:47:07+03:00

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Красочным прологом «Лучший город земли» началось празднование Дня города Вольска 21 сентября.

В центральном сквере Вольска в День города представили фестивали сельских МО ВМР, кроме ухи тут были праздиники картошки и лука при сопровождении песен под гармонь и частушек.

Фото volsklife.ru

На праздник из Саратова прибыла министр культуры Татьяна Гаранина. Национальные диаспоры в центральном сквере Вольска представили свои творческие коллективы.

Фото volsklife.ru

- Грациозные танцовщицы даже вывели в круг почетного гражданина земли Вольской, заслуженного строителя РФ и бывшего главу района Анатолия Зубрицкого! Анатолий Иванович сначала смутился, а потом справился с волнением и ответил на приглашение, - сообщил сайт «Вольская жизнь».

В День города в Вольске решили провести забег «Бегущие сердца». В нем приняли участие люди старше 40 лет. Несмотря на то, что Международный день сердца 29 сентября, в Вольске его перенесли на день города.

Фото volsklife.ru

Завершились празднования салютом и началом отсчета до следующего – юбилейного дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU