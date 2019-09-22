На праздновании Дня города Вольска экс-глава района Зубрицкий станцевал лезгинку
Красочным прологом «Лучший город земли» началось празднование Дня города Вольска 21 сентября.
В центральном сквере Вольска в День города представили фестивали сельских МО ВМР, кроме ухи тут были праздиники картошки и лука при сопровождении песен под гармонь и частушек.
Фото volsklife.ru
На праздник из Саратова прибыла министр культуры Татьяна Гаранина. Национальные диаспоры в центральном сквере Вольска представили свои творческие коллективы.
Фото volsklife.ru
- Грациозные танцовщицы даже вывели в круг почетного гражданина земли Вольской, заслуженного строителя РФ и бывшего главу района Анатолия Зубрицкого! Анатолий Иванович сначала смутился, а потом справился с волнением и ответил на приглашение, - сообщил сайт «Вольская жизнь».
В День города в Вольске решили провести забег «Бегущие сердца». В нем приняли участие люди старше 40 лет. Несмотря на то, что Международный день сердца 29 сентября, в Вольске его перенесли на день города.
Фото volsklife.ru
Завершились празднования салютом и началом отсчета до следующего – юбилейного дня города.
ИСТОЧНИК KP.RU