2019-09-22T10:01:50+03:00
Происшествия

Спасатели в Ершове эвакуировали больную астмой из застрявшего в полях авто

Женщина с семьей застряла на полевой дороге, ингалятор у больной закончился
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Минувшей ночью спасатели Ершовской ПСС выехали на эвакуацию людей, застрявших на своем автомобиле на раскисшей полевой дороге.

Семья выехала на ВАЗ-2115 из Балакова в Дергачи, поехали по полевым дорогам. В Красноармейском районе недалеко от поселка Садовый машина не смогла выбраться из грязи. Женщина в автомобиле страдала астмой и у нее закончился ингалятор, поэтому пришлось вызыать спасателей.

Как сообщили в облспасе, машину с людьми вытащили из грязи, и отбуксировали до поселка Садовый, откуда они своим ходом через город Ершов уехали в Дергачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области полыхали два природных пожара
«Сокол» крупно обыграл «Химки-М» и подошел вплотную к лидерству
В Саратовской области будет холодное воскресенье
В Энгельсе похитителя банковской карты нашли через 3,5 месяца
В Балашове рецидивист похитил у женщины телефон и сдал в скупку
В Энгельсе женщина сняла деньги с забытой в банкомате карты и попала под уголовное дело
В Саратове пенсионер украл у пенсионерки ноутбук
На Ново-Астраханском шоссе «Лада Самара» сбила подростка
В субботу Энгельс засыпало градом
Молодой пугачевец получил срок за попытку бросить в колонию наркотики
Музей истории ГУЛАГа представил в саратовском ТЮЗе кукольную мистерию «И дольше века длится день…»
В Ртищеве рецидивист вломился в чужой дом ради телевизора
Несколько районов Саратова остались без воды