Спасатели в Ершове эвакуировали больную астмой из застрявшего в полях авто
Женщина с семьей застряла на полевой дороге, ингалятор у больной закончился
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Минувшей ночью спасатели Ершовской ПСС выехали на эвакуацию людей, застрявших на своем автомобиле на раскисшей полевой дороге.
Семья выехала на ВАЗ-2115 из Балакова в Дергачи, поехали по полевым дорогам. В Красноармейском районе недалеко от поселка Садовый машина не смогла выбраться из грязи. Женщина в автомобиле страдала астмой и у нее закончился ингалятор, поэтому пришлось вызыать спасателей.
Как сообщили в облспасе, машину с людьми вытащили из грязи, и отбуксировали до поселка Садовый, откуда они своим ходом через город Ершов уехали в Дергачи.
ИСТОЧНИК KP.RU