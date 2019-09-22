Спасатели в Ершове эвакуировали больную астмой из застрявшего в полях авто

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-22T10:01:50+03:00

Женщина с семьей застряла на полевой дороге, ингалятор у больной закончился

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Минувшей ночью спасатели Ершовской ПСС выехали на эвакуацию людей, застрявших на своем автомобиле на раскисшей полевой дороге.

Семья выехала на ВАЗ-2115 из Балакова в Дергачи, поехали по полевым дорогам. В Красноармейском районе недалеко от поселка Садовый машина не смогла выбраться из грязи. Женщина в автомобиле страдала астмой и у нее закончился ингалятор, поэтому пришлось вызыать спасателей.

Как сообщили в облспасе, машину с людьми вытащили из грязи, и отбуксировали до поселка Садовый, откуда они своим ходом через город Ершов уехали в Дергачи.

ИСТОЧНИК KP.RU