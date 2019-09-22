2019-09-22T09:12:03+03:00
Происшествия

В Саратовской области полыхали два природных пожара

Данные о них подтверждают спутниковые снимки
Поделиться:
Два природных пожара на юге Саратовской области. Карта СКАНЭКСДва природных пожара на юге Саратовской области. Карта СКАНЭКС
Изменить размер текста:

На территории Саратовской области, согласно данным онлайн-карты природных пожаров Сканэкс, 21 и 22 сентября наблюдались два крупных возгорания вне населенных пунктов.

Природный пожар отмечен в нескольких километрах от районного центра Ровное, на юге Левобережья Саратовской области, недалеко от границы с Волгоградской областью. Здесь рядом с поселком Лиманный спутники отметили 7 огневых точек на общей площади 3,7 кв. км.

Такую же площадь занимает возгорание ме6жду населенными пунктами Каменка и Первомайское в правобережном Красноармейском районе вдоль реки Иловля. Здесь 21 -22 сентября отмечены 9 термоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели в Ершове эвакуировали больную астмой из застрявшего в полях авто
«Сокол» крупно обыграл «Химки-М» и подошел вплотную к лидерству
В Саратовской области будет холодное воскресенье
В Энгельсе похитителя банковской карты нашли через 3,5 месяца
В Балашове рецидивист похитил у женщины телефон и сдал в скупку
В Энгельсе женщина сняла деньги с забытой в банкомате карты и попала под уголовное дело
В Саратове пенсионер украл у пенсионерки ноутбук
На Ново-Астраханском шоссе «Лада Самара» сбила подростка
В субботу Энгельс засыпало градом
Молодой пугачевец получил срок за попытку бросить в колонию наркотики
Музей истории ГУЛАГа представил в саратовском ТЮЗе кукольную мистерию «И дольше века длится день…»
В Ртищеве рецидивист вломился в чужой дом ради телевизора
Несколько районов Саратова остались без воды