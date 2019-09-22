В Саратовской области полыхали два природных пожара

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-22T09:12:03+03:00

Два природных пожара на юге Саратовской области. Карта СКАНЭКС

Данные о них подтверждают спутниковые снимки

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На территории Саратовской области, согласно данным онлайн-карты природных пожаров Сканэкс, 21 и 22 сентября наблюдались два крупных возгорания вне населенных пунктов.

Природный пожар отмечен в нескольких километрах от районного центра Ровное, на юге Левобережья Саратовской области, недалеко от границы с Волгоградской областью. Здесь рядом с поселком Лиманный спутники отметили 7 огневых точек на общей площади 3,7 кв. км.

Такую же площадь занимает возгорание ме6жду населенными пунктами Каменка и Первомайское в правобережном Красноармейском районе вдоль реки Иловля. Здесь 21 -22 сентября отмечены 9 термоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU