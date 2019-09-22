2019-09-22T07:05:51+03:00
Общество

В Саратовской области будет холодное воскресенье

На дорогах возможна гололедица
Екатерина Семенова
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В Саратовской области ожидается холодное воскресенье.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, столбик термометра днем не поднимется выше 10-12 градусов. А при сильной облачности будет всего около пяти градусов.

При этом ожидается небольшой и умеренный дождь. Утром – слабый туман.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью до 13-18 метров в секунду при порывах.

На дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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