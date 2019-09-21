2019-09-21T11:46:32+03:00
Происшествия

На 1-й Дачной сгорели два дома

Пожар произошел на Ракетной улице [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Днем 21 сентября в Саратове сгорели два дома на 1-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, пожар произошел на улице Ракетная.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- За 10 минут сгорел на глазах, – поделился впечатлениями один из очевидцев.

В Саратове горел частный сектор на 1-я Дачной.

Местные жители сообщают, что два дома выгорели очень сильно.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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