На 1-й Дачной сгорели два дома
Пожар произошел на Ракетной улице [фото, видео]
Фото соцсетей
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Днем 21 сентября в Саратове сгорели два дома на 1-й Дачной.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, пожар произошел на улице Ракетная.
Фото соцсетей
- За 10 минут сгорел на глазах, – поделился впечатлениями один из очевидцев.
В Саратове горел частный сектор на 1-я Дачной.
Местные жители сообщают, что два дома выгорели очень сильно.
Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU