На 1-й Дачной сгорели два дома

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-21T11:46:32+03:00

Пожар произошел на Ракетной улице [фото, видео]

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Днем 21 сентября в Саратове сгорели два дома на 1-й Дачной.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, пожар произошел на улице Ракетная.

Фото соцсетей

- За 10 минут сгорел на глазах, – поделился впечатлениями один из очевидцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733396" frameborder="0"></iframe> В Саратове горел частный сектор на 1-я Дачной.

Местные жители сообщают, что два дома выгорели очень сильно.

Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU