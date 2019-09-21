«Черная акула» показала саратовцам высший пилотаж
В поселке Соколовый проходит авиашоу [видео]
"Черная акула" в небе над СаратовомФото: Александр Уриевский
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Летчики группы «Беркут» показали саратовцам возможности вертолета «Черная акула».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» вертолет Ка-50 принял участие в авиашоу на базе «Сокол» поселка Соколовый.
Подполковник Алексей Тарасов продемонстрировал высший пилотаж на «Черной акуле»: резкие развороты, зависание в воздухе, порой практически перпендикулярно к земле, вертикальный взлет и т.д.
Пилот "Черной акулы" показал высший пилотаж.
Судя по реакции зрителей, саратовцы остались в восторге от увиденного.
ИСТОЧНИК KP.RU