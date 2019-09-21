«Черная акула» показала саратовцам высший пилотаж

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-21T11:22:53+03:00

"Черная акула" в небе над Саратовом Фото: Александр Уриевский

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Летчики группы «Беркут» показали саратовцам возможности вертолета «Черная акула».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» вертолет Ка-50 принял участие в авиашоу на базе «Сокол» поселка Соколовый.

Подполковник Алексей Тарасов продемонстрировал высший пилотаж на «Черной акуле»: резкие развороты, зависание в воздухе, порой практически перпендикулярно к земле, вертикальный взлет и т.д.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733395" frameborder="0"></iframe> Пилот "Черной акулы" показал высший пилотаж.

Судя по реакции зрителей, саратовцы остались в восторге от увиденного.

ИСТОЧНИК KP.RU