В Саратове семилетнюю девочку объявили в розыск из-за ночевки у подруги
Ребенка нашли полиция и волонтеры
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В Саратове волонтеры и полиция нашли пропавшего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, семилетняя девочка пропала вечером 20 сентября в Ленинском районе.
По тревоге был поднят личный состав полиции, к поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».
Веронику удалось найти утром.
- Установлено, что она ночевала в квартире у своей подруги, – рассказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU