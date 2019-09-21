В Саратове семилетнюю девочку объявили в розыск из-за ночевки у подруги

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-21T10:59:45+03:00

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В Саратове волонтеры и полиция нашли пропавшего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, семилетняя девочка пропала вечером 20 сентября в Ленинском районе.

По тревоге был поднят личный состав полиции, к поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Веронику удалось найти утром.

- Установлено, что она ночевала в квартире у своей подруги, – рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU