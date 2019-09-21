2019-09-21T10:34:11+03:00
Происшествия

На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием ведомственного авто

В машине не было почтовых отправлений
Екатерина Семенова
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В Саратовском филиале ФГУП «Почта России» прокомментировали ДТП, которое произошло вчера, 20 сентября, с участием автомобиля почтовой службы.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», на улице Еремина автомобиль Renault врезался в ВАЗ-2104 «Почты России».

В ведомстве сообщили, что водителю почтовой машины на месте была оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

- Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов, в момент аварии в машине не было почтовых отправлений, – подчеркнули в «Почте России».

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, ведомство оказывает ГИБДД содействие.

- Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а машины – технический осмотр, – напомнили в саратовском филиале почтовой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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