2019-09-21T09:57:55+03:00
Общество

В поселке Соколовый пройдет авиашоу группы «Беркуты»

Также выступят парашютисты сборной России [фото]
Екатерина Семенова
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В поселке Соколовый пройдет авиашоуВ поселке Соколовый пройдет авиашоуФото: Александр Уриевский
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В поселке Соколовый Саратовского района сегодня, 21 сентября, проходит авиационное шоу.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на месте собрались представители воинских подразделений и многочисленные зрители.

Праздник посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков.

Праздник посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища

Праздник посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища

В программе выставка авиатехники и показательное выступление пилотажной группы «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28Н.

Ожидается выступление группы «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28Н Фото: Александр Уриевский

Ожидается выступление группы «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28НФото: Александр Уриевский

Перед гостями авиашоу выступил полковник из Сызранского военного училища, заслуженные летчики, которые дали напутствие курсантам. В частности, идет призыв поступать в армию на контрактную службу.

Саратовцем рассказывают о контрактной службе в армии Фото: Александр Уриевский

Саратовцем рассказывают о контрактной службе в армииФото: Александр Уриевский

Зрителей в ожидании выступления «Беркутов» развлекают концертом. Кроме того свое мастерство показывают парашютисты. Ожидается сборная России по парашютному спорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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