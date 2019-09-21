В поселке Соколовый пройдет авиашоу группы «Беркуты»
В поселке Соколовый Саратовского района сегодня, 21 сентября, проходит авиационное шоу.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на месте собрались представители воинских подразделений и многочисленные зрители.
Праздник посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков.
Праздник посвящен 50-летию Саратовского высшего военного авиационного училища
В программе выставка авиатехники и показательное выступление пилотажной группы «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28Н.
Ожидается выступление группы «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28НФото: Александр Уриевский
Перед гостями авиашоу выступил полковник из Сызранского военного училища, заслуженные летчики, которые дали напутствие курсантам. В частности, идет призыв поступать в армию на контрактную службу.
Саратовцем рассказывают о контрактной службе в армииФото: Александр Уриевский
Зрителей в ожидании выступления «Беркутов» развлекают концертом. Кроме того свое мастерство показывают парашютисты. Ожидается сборная России по парашютному спорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU