Водителей Энгельса будут бесплатно возить на троллейбусах в День без автомобиля

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-21T09:23:44+03:00

Для этого нужно будет предъявить водительские права

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Энгельский район присоединится к Всемирному дню без автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, 22 сентября всех автомобилистов приглашают отказаться от своих транспортных средств.

Для передвижения по городу МУП «Энгельсэлектротранс» проводит специальную акцию. Все автомобилисты смогут бесплатно воспользоваться троллейбусами при предъявлении водительского удостоверения.

Кроме того, в этот день приветствуются пешие прогулки и передвижение на велосипедах. Также день направлен на популяризацию общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU