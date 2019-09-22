У жительницы Саратова из тамбура украли велосипед

22 Сент. 20:17 2019-09-22T20:17:04+03:00

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13 августа в полицию Кировского района Саратова поступило заявление о краже велосипеда марки Rush Hour xs150.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам заявительницы в ночь на 13 августа неизвестные украли велосипед из тамбура на 7-м этаже дома на улице Панченко.

Стоимость ущерба оценивается в 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала по подозрению в краже 37-летнего безработного, ранее неоднократно судимого мужчину. Он пояснил, что продал велосипед неизвестному за четыре тыс. рублей на рынке на 3-й Дачной. Деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU