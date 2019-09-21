В Заводском районе мошенник продал три гаража
Безработный представился их владельцем и скрылся с деньгами
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В Заводском районе Саратова полиция раскрыла мошенничество.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 14 сентября с заявлением обратился 20-летний потерпевший. Он сообщил, что накануне на улице Огородная, 91неизвестный продал ему три металлических гаража.
При этом оказалось, что гражданин не является их владельцем.
С похищенными средствами в сумме 24 тыс. рублей мошенник скрылся.
Было возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый – 30-летний ранее неоднократно судимый безработный мужчина. Он дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU