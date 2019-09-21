В Заводском районе мошенник продал три гаража

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-21T10:05:20+03:00

Безработный представился их владельцем и скрылся с деньгами

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В Заводском районе Саратова полиция раскрыла мошенничество.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 14 сентября с заявлением обратился 20-летний потерпевший. Он сообщил, что накануне на улице Огородная, 91неизвестный продал ему три металлических гаража.

При этом оказалось, что гражданин не является их владельцем.

С похищенными средствами в сумме 24 тыс. рублей мошенник скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый – 30-летний ранее неоднократно судимый безработный мужчина. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU