2019-09-20T19:32:24+03:00
Происшествия

В районе 1-й Дачной перевернулся «КамАЗ»

Проспект 50 лет Октября встал в пробке [видео]
Екатерина Семенова
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Крупное ДТП парализовало движение по направлению в Ленинский район Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в районе 1-й Дачной перевернулся грузовик.

- «КамАЗ» выезжал со стороны Студгородка по Технической и при повороте на проспект 50 лет Октября опрокинулся, – сообщил горожанин.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Авария привела к огромной пробке по 50 лет Октября и Тракторной.

В Саратове до сих пор сохраняются пробки в восемь баллов, несмотря на то, что час пик уже миновал.

Движение по проспекту 50 лет Октября парализовано ДТП с грузовиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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