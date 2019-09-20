В районе 1-й Дачной перевернулся «КамАЗ»
Проспект 50 лет Октября встал в пробке [видео]
Фото соцсетей
Изменить размер текста:
Крупное ДТП парализовало движение по направлению в Ленинский район Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в районе 1-й Дачной перевернулся грузовик.
- «КамАЗ» выезжал со стороны Студгородка по Технической и при повороте на проспект 50 лет Октября опрокинулся, – сообщил горожанин.
Фото соцсетей
Авария привела к огромной пробке по 50 лет Октября и Тракторной.
В Саратове до сих пор сохраняются пробки в восемь баллов, несмотря на то, что час пик уже миновал.
Движение по проспекту 50 лет Октября парализовано ДТП с грузовиком.
ИСТОЧНИК KP.RU