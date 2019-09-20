2019-09-20T18:05:04+03:00
Общество

В Саратове осудили на несколько лет шестерых адептов «Свидетелей Иеговы»

Они получили от 3,5 до 2 лет колонии за экстремизм
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Все шестеро членов секты получили реальные сроки по статье за экстремизмВсе шестеро членов секты получили реальные сроки по статье за экстремизм
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В Саратове к реальным срокам лишения свободы приговорены последователи религиозного течения. Шесть местных адептов «Свидетелей Иеговы» приговорены к различным тюремным срокам по статье УК , подразумевающей экстремистскую деятельность.

Как сообщили сторонники осужденных, все шестеро — обычные жители Саратова, ранее не судимые, у всех есть семьи. Двое детей Алексея Буденчука (3,5 года колонии) еще учатся в школе. Константин Баженов (3,5 года колонии) по профессии каменщик, Феликс Махаммадиев (три года колонии) — парикмахер, Роман Гридасов (два года колонии) — технолог-строитель, Геннадий Герман (два года колонии) — художник, Алексей Мирецкий (два года колонии) является кандидатом экономических наук.

Приговор был вынесен Ленинским районным судом Саратова.

При этом прокуратура требовала для всех до семи лет колонии.

В 2017 году Верховный суд признал организацию «Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность.

Ранее США ввели санкции против двух следователей в Сургуте, которых посчитали причастным к притеснениям членов «Свидетелей Иеговы».

В декабре 2018 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин на вопрос о судах над «Свидетелями Иеговы» заметил, что причисление религиозных организаций к террористическим «конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться».

ИСТОЧНИК KP.RU

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