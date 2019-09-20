В Саратове — пятничные девятибалльные пробки

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-20T16:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове под вечер пятницы снова серьезные пробки.

- Город стоит, — сообщает сервис «Яндекс.Карты», который определил силу пробок в девять баллов.

Самые сильные заторы образовались в центре города. Перекрыты основные магистрали: улицы Астраханская, Рахова, Московская, Чапаева, Советская, Рабочая, Большая Казачья, Чернышевского.

Затруднения возникли также на проспекте Строителей, улице Антонова и Вольском тракте в Ленинском районе и улице Орджоникидзе и проспекте Энтузиастов — в Заводском.

Кроме того, пробка на Лесозаводской затрудняет выезд из Энгельса в Саратове через мост.

ИСТОЧНИК KP.RU