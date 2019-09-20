В Саратове — пятничные девятибалльные пробки
В Саратове под вечер пятницы снова серьезные пробки.
- Город стоит, — сообщает сервис «Яндекс.Карты», который определил силу пробок в девять баллов.
Самые сильные заторы образовались в центре города. Перекрыты основные магистрали: улицы Астраханская, Рахова, Московская, Чапаева, Советская, Рабочая, Большая Казачья, Чернышевского.
Затруднения возникли также на проспекте Строителей, улице Антонова и Вольском тракте в Ленинском районе и улице Орджоникидзе и проспекте Энтузиастов — в Заводском.
Кроме того, пробка на Лесозаводской затрудняет выезд из Энгельса в Саратове через мост.
ИСТОЧНИК KP.RU