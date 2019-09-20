Председатель областного суда предложил не сравнивать ожидания обманутых дольщиков и обманувших их застройщиков

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-20T16:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшней встрече с представителями обманутых дольщиков 31 дома, который предполагает достроить «Дом.РФ», губернатор Радаев напомнил, что собрались все чтобы обсудить вопросы дольщиков к правоохранителям и силовикам, чтобы в дальнейшем максимально их разрешить. Иначе, как ранее предложил Вячеслав Володин, спикер ГД попросит их федеральных коллег подключиться к расследованию и решению этих вопросов. Именно поэтому на встрече с дольщиками 20 сентября в правительстве области присутствовали руководители региональных управлений из МВД, прокуратуры, СКР и ФСБ, а также председатели областного и арбитражного суда.

Прокурор области Сергей Филипенко пояснил дольщикам, почему так долго идет следствие в отношении застройщиков, которые оставили проблемные долгострои - потому что много потерпевших. В некоторых случаях оно продолжается уже больше года.

Дольщики попросили объяснить, почему обвиняемых в миллиардных хищениях предпринимателей, чьи фирмы бросили сотни людей без квартир, отпускают под домашний арест.

Председатель областного суда Федор Телегин высказался конкретно по поводу Алексея Абасова.

- Даже президент говорит, что нельзя держать людей под арестом годами, пока длится следствие.

В ответ возмущенные дольщики заметили, что пока Абасов и его супруга Чернова сидят под домашним арестом, «пьют чай, телевизор смотрят, как мы тут ждем своих квартир», люди без своего жилья - годами, семьи распадаются и некоторые дольщики умерли, не дождавшись конца расследования, «а вы тут о жалости говорите, что нельзя их под стражей два года держать».

Телегин предложил не сравнивать ожидание дольщиков и людей под арестом.

- Если есть доказательства, что они снова занимаются мошенничеством и вводят новые договора в реестры дольщиков - давайте это в суд и если так – снова их под стражу, - предложил Телегин. Он заметил, что непозволительно, когда следствие идет так долго.

Дольщики также поинтересовались, идет ли срок под домашним арестом в зачет срока будущего заключения? На это они получили утвердительный ответ - все время пока Чернова и Абасов сидят дома, будет вычтено у них из тюремного заключения, если суд такое назначит.

-Нам надо подготовить документы, это исторический шанс - за три года решить вопрос всех обманутых дольщиков, - подытожил губернатор. Как он и обещал, решений на этой встрече никаких принято не было.

Напомним, в регионе работают представители Дом.рф, которые проводят оценку всех проблемных домов, которые они планируют достраивать, с точки зрения строительной готовности, наличия разрешительных документов и сформированного реестра дольщиков. Именно с этим у многих домов могут возникнуть проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU