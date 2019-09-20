Две иномарки столкнулись напротив правительства Саратовской области

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-20T16:49:03+03:00

Две иномарки столкнулись рядом с правительством области

О пострадавших не сообщается

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В Саратове, на улице Горького, при пересечении с Челюскинцев, столкнулись две иномарки — Daewoo Matiz и Kia.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось напротив правительства Саратовской области.

Машины двигались в сторону улицы Кутякова по Горького. О пострадавших не сообщается. Сейчас водители ожидают приезда сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU