Две иномарки столкнулись напротив правительства Саратовской области
О пострадавших не сообщается
Две иномарки столкнулись рядом с правительством области
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В Саратове, на улице Горького, при пересечении с Челюскинцев, столкнулись две иномарки — Daewoo Matiz и Kia.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось напротив правительства Саратовской области.
Машины двигались в сторону улицы Кутякова по Горького. О пострадавших не сообщается. Сейчас водители ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU