Стали известны победители городского конкурса фотографий «Саратов, я люблю тебя!»
Городской центр им. П.А. Столыпина подвёл итоги ежегодного традиционного фотоконкурса «Саратов, я люблю тебя!», который посвятили 429-летию основания города. Мероприятие охватило три уникальных номинации, раскрывающие особенности и неповторимость Саратова и Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в номинации «Городской пейзаж» победителем стал Михаил Купинский с фотографией проспекта Героев Отечества. В направлении «Ускользающее наследие» первое место заняла Дарья Анненкова с работой «Непарадная Парадная», а Николай Шадрин забрал «золото» «Неизвестного Саратова» со снимком исторического здания на улице Московская.
Напомним, фотоконкурс «Саратов, я люблю тебя!» проходит в нашем городе уже третий год подряд. Победителями прошлого года стали Дмитрий Савельев и Алексей Ильин.
ИСТОЧНИК KP.RU