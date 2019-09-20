2019-09-20T15:18:22+03:00
Общество

Завод «Тролза» может выпускать трамваи

Предприятие продолжает переговоры с инвестором
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 сентября, министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов рассказал о судьбе энгельсского завода «Тролза».

Чиновник сообщил о продолжении переговоров между предприятием и инвестором «Трансмашхолдингом», площадку для которых предоставило правительство. В планах: расширение производства — изготовление кроме троллейбусов еще и трамваев.

Также региональная власть не прекращает оказывать заводу помощь например в бесперебойной подаче электроэнергии.

Министр отметил, что 70% работников «Тролзы» были не уволены, а переведены на новое предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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