Завод «Тролза» может выпускать трамваи
Сегодня, 20 сентября, министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов рассказал о судьбе энгельсского завода «Тролза».
Чиновник сообщил о продолжении переговоров между предприятием и инвестором «Трансмашхолдингом», площадку для которых предоставило правительство. В планах: расширение производства — изготовление кроме троллейбусов еще и трамваев.
Также региональная власть не прекращает оказывать заводу помощь например в бесперебойной подаче электроэнергии.
Министр отметил, что 70% работников «Тролзы» были не уволены, а переведены на новое предприятие.
ИСТОЧНИК KP.RU