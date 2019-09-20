В Саратовской области свыше 5,5 тыс.семей получили маткапитал

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-20T13:37:13+03:00

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Более 5,5 тыс. семей Саратовской области получили средства регионального материнского капитала в ходе реализации одного из направлений регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемого в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в 2019 году за средствами обратилось 1228 семей. Всего с начала года деньги получили 5536 ячеек общества, из них 2648 потратили их на улучшение жилищных условий, 2888 на образование детей.

Напомним, получить выплату в сумме 103 800 рублей могут граждане Российской Федерации, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года, проживающие на территории Саратовской области. Выплачивают региональный капитал за счет средств областного бюджета органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU