В Саратове отремонтировано почти 50 тыс.кв.м тротуаров
Об этом сообщил мэр города
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Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем профиле соцсети Instagram о ремонте местных дорог.
Глава города отметил, что сделано почти 50 тыс.кв.м тротуаров. Сейчас в работе находятся участки на улице Университетской, Высокой, Бережной, 2-й Садовой, 2-м проезде Строителей, 5-м проезде Строителей.
Завершены работы на Соляной улице, Вавилова, Батавина, Малая Елшанская и других улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU