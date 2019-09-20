В Саратове отремонтировано почти 50 тыс.кв.м тротуаров

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-20T13:25:36+03:00

Об этом сообщил мэр города

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Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем профиле соцсети Instagram о ремонте местных дорог.

Глава города отметил, что сделано почти 50 тыс.кв.м тротуаров. Сейчас в работе находятся участки на улице Университетской, Высокой, Бережной, 2-й Садовой, 2-м проезде Строителей, 5-м проезде Строителей.

Завершены работы на Соляной улице, Вавилова, Батавина, Малая Елшанская и других улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU