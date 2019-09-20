В Балакове женщину приговорили к ограничению свободы за защиту брата

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-20T13:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов самообороны.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 37-летняя женщина.

В суде было установлено, что днем 10 июня гражданка услышала шум в соседней комнате, где проживал ее брат. Она зашла к нему и увидела, что один мужчина прижимает ее окровавленного родственника к кровати, а второй злоумышленник обыскивает шкаф.

Гражданка схватила стеклянную бутылку и ударила одного из незваных гостей по голове не менее трех раз, а потом догнала в коридоре и еще трижды ударила. Это, по решению суда, превышает пределы необходимой самообороны.

Суд приговорил женщину к пяти годам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU