Работа Регоператора Саратовской области высоко оценена в части корректности нормативов

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-20T13:02:05+03:00

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Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев после осмотра Энгельсского экотехнопарка АО «Управления отходами» дал оценку работе Регионального оператора Саратовской области и обозначил задачи, которые предстоит выполнить в регионе и на федеральном уровне, чтобы система сортировки и переработки отходов работала максимально четко.

- Мы обсудили проблемы, с которыми Регоператор сталкивается в Саратовской области. Не скажу, что они уникальные именно для Саратовского региона. Это собираемость платежей, работа по заключению договоров с юридическими лицами. Саратовский регион показывает в этом отношении достаточно сбалансированную работу. 60% сбора платежей — для такого дифференцированного и достаточно большого (2,5 млн жителей) региона — это хороший показатель. Мы видим, что здесь проводят планомерно работу с региональными и муниципальными властями по отслеживанию и заключению договоров с юридическими лицами, по корректности работ управляющих компаний. Не секрет, что именно на этих этапах происходит очень много злоупотреблений. Видим, что наши коллеги здесь вместе с властями работают над формированием выверенной базы данных, для правильного выставления счетов по индивидуальному жилищному фонду.

На федеральном уровне мы должны решить вопрос о работе Регоператоров с персональными данными, соответствующий законопроект уже подготовлен. Также продолжаем обсуждение вопрос административной ответственности для тех, кто не заключает договоров с регоператором. Это к сожалению, вынужденная мера в отношении юридических лиц, иначе все ведет к появлению несанкционированных свалок.

Нужна более планомерная работа по корректности нормативов отходов, которые влияют уже на тариф, это наиболее социально-чувствительно. Ошибок в Саратовской области почти не было, отклонение по нормативам составляло не более 3-5%, — рассказал Денис Буцаев.

ИСТОЧНИК KP.RU