Убийце из Пугачева смягчили срок на два месяца после извинений

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-20T13:40:02+03:00

Всего ему надо провести в тюрьме свыше 11 лет

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Саратовский областной суд рассмотрел апелляцию уголовного дела в отношении Максима Бабенко, который убил таксиста.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, 15 февраля пьяный мужчина ночью ехал в машине. На просьбу оплатить проезд он начал полосовать ножом водителя по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Так, 26 июля убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Суд решил проверить законность и обоснованность наказания и 19 сентября выяснилось, что этот же осужденный виновен в убийстве еще одного человека. Вместе с тем Максиму Бабенко снизили срок пребывания в тюрьме на два месяца, поскольку он извинился перед потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU