В Энгельсе рецидивист залез в чужой дом и украл телевизор

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-20T12:20:27+03:00

У него изъяли похищенное

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 49-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 14 на 15 сентября неизвестный залез в его дом и унес телевизор.

Оказалось, что техника лежит в комиссионном магазине, куда его доставил 29-летний гражданин.

Он рассказал о просьбе своего знакомого отнести телевизор. Предполагаемого вора задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU