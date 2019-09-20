В Энгельсе рецидивист залез в чужой дом и украл телевизор
У него изъяли похищенное
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 49-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 14 на 15 сентября неизвестный залез в его дом и унес телевизор.
Оказалось, что техника лежит в комиссионном магазине, куда его доставил 29-летний гражданин.
Он рассказал о просьбе своего знакомого отнести телевизор. Предполагаемого вора задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU