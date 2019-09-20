Саратовский театр «Самокат» открывает 33-й театральный сезон

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-20T11:54:40+03:00

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Муниципальный театр магии и фокусов «Самокат» открывает 33-й театральный сезон 21 сентября в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в октябре артисты Анастасия Козловская и Кристина Ханжина представят новую премьеру для юных зрителей «Чудесарий», которая пойдет в малом зале, а в конце месяца при театре начинает работать театральный клуб «Антракт».

В ноябре в театре пройдет 2-ой городской конкурс фокусников «Удиви меня». В нем могут принять участие все желающие. Необходимо подготовить номер и подать заявку. Победителей ждут награды и призы.

В дни новогодних праздников поклонников иллюзионного искусства приглашают на иллюзионное шоу «Время волшебства», а взрослые зрители познакомятся с премьерой иллюзионного представления «Фокус-шоу».

ИСТОЧНИК KP.RU