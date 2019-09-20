2019-09-20T11:54:40+03:00
Общество

Саратовский театр «Самокат» открывает 33-й театральный сезон

Зрители увидят премьеру
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муниципальный театр магии и фокусов «Самокат» открывает 33-й театральный сезон 21 сентября в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в октябре артисты Анастасия Козловская и Кристина Ханжина представят новую премьеру для юных зрителей «Чудесарий», которая пойдет в малом зале, а в конце месяца при театре начинает работать театральный клуб «Антракт».

В ноябре в театре пройдет 2-ой городской конкурс фокусников «Удиви меня». В нем могут принять участие все желающие. Необходимо подготовить номер и подать заявку. Победителей ждут награды и призы.

В дни новогодних праздников поклонников иллюзионного искусства приглашают на иллюзионное шоу «Время волшебства», а взрослые зрители познакомятся с премьерой иллюзионного представления «Фокус-шоу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Вольска развел африканских сомов у себя в сарае
ГУ МВД: Абасов и Чернова пытались принимать новых дольщиков в банкротные ЖСК даже под арестом
В Саратовской области ожидаются заморозки
В Саратове закрывают перекресток Вольской и Сакко и Ванцетти
Почетный гражданин Саратова Анатолий Семенов отмечает день рождения
В Саратовской области продавца разливного пива оштрафовали за торговлю бутылками
В Энгельсе на день перекроют движение по площади Ленина
Полиция Саратовской области не может изъять средства СРО из банков-банкротов
В Саратовской области свыше 5,5 тыс.семей получили маткапитал
В Саратове отремонтировано почти 50 тыс.кв.м тротуаров
В Балакове женщину приговорили к ограничению свободы за защиту брата
Пенсионер на иномарке устроил ДТП под Саратовом
Работа Регоператора Саратовской области высоко оценена в части корректности нормативов
Убийце из Пугачева смягчили срок на два месяца после извинений
В Энгельсе рецидивист залез в чужой дом и украл телевизор
В Саратове мужчина обманом забрал у горожанина почти 25 тыс. рублей
Преподаватель химии из саратовского лицея представит область на конкурсе «Учитель года России»
В поселке Соколовый девушка украла шоколад Milky Way на сумму свыше 11 тыс. рублей
КВС взыскано с управляющих организаций-должников 1,7 млн рублей
В кафе Вольска женщина лишилась трех банковских карт
В Энгельсе мужчина за день изнасиловал двух женщин в лифте
В Саратове мужчина украл у девушки через мобильник 4,5 тыс. рублей
В сквер Первой учительницы и сад Радищева вернется чугунная ограда
Жители двух районов Саратова на весь день остались без воды
Под Марксом грузовик насмерть сбил человека
Гендиректор Российского экологического оператора оценил работу Энгельсского технопарка
Советник саратовского губернатора получил грамоту от Владимира Путина