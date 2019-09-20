КВС взыскано с управляющих организаций-должников 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-20T11:51:14+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ведет постоянную работу по снижению дебиторской задолженности. Компания обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковыми заявлениями о взыскании задолженности за коммунальные услуги. В перечень неплательщиков за август вошли 10 управляющих организаций: ТСЖ «Луна», ООО «Наш дом», ООО «Элос», ТСЖ «Солнечное-2001», ООО «УКФ» и другие.

Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты «КВС» применяют комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

По решению Арбитражного суда за август с управляющих организаций взыскана задолженность на общую сумму порядка 1,7 млн рублей.

Прямые расчеты в сфере ЖКХ стали возможны с апреля 2018 года. При заключении прямых договоров управляющие организации исключаются из схемы расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU