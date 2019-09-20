В Энгельсе мужчина за день изнасиловал двух женщин в лифте

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-20T11:48:18+03:00

Он напал на риэлтора и расклейщицу объявлений

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в двух случаях сексуального насилия.

Следствие полагает, что 19 мая на улице Минская он увидел 36-летнюю женщину у подъезда дома и заговорил с ней. Оказалось, что та работает риэлтором и приняла злоумышленника за клиента. Вместе с ним она вошла в дом, чтобы показать квартиру, однако мужчина напал на нее в лифте и совершил развратные действия.

Женщине удалось отбиться и убежать, после чего она сообщила о преступлении в полицию.

В тот же день мужчина увидел на улице Тельмана 27-летнюю женщину, которая расклеивала объявления в подъезде. По прежней схеме злоумышленник с ней заговорил, вошел в лифт и совершил там насильственные действия.

Этой потерпевшей также удалось вырваться. Женщина позвонила в первую попавшуюся квартиру и рассказала о случившемся.

Приехавшие по вызову полицейские нашли мужчину по горячим следам.

Обвиняемый все отрицал, тем не менее доказательств хватило, чтобы отправить его под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU