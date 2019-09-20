В Саратове мужчина украл у девушки через мобильник 4,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-20T11:47:42+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 25-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 сентября с 18:00 до 19:30 неизвестный украл у нее телефон и с помощью мобильного банка снял 4,5 тыс. рублей.

Выяснилось, что за этим стоит 27-летней рецидивист, у которого провели обыск по месту жительства, изъяли карту банка.

Выяснилось, что он потратил все деньги на себя, на мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU