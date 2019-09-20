2019-09-20T13:40:32+03:00
Общество

В сквер Первой учительницы и сад Радищева вернется чугунная ограда

Михаил Исаев считает, что это может произойти уже в этом году
Екатерина Семенова
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Частично снятая ограда в саду РадищеваЧастично снятая ограда в саду РадищеваФото: Екатерина Семенова
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В скверы Саратова вернется чугунная историческая ограда.

Как сообщил на своей странице Instagram глава города Михаил Исаев, речь идет о сквере Первой учительнице и саде Радищева.

- Чугунное обрамление будет установлено вдоль ул. Театральная площадь, а также будет восстановлено по периметру сквера, расположенного в границах ул. Соляная и Московская, — написал Михаил Исаев.

По словам мэра города, реконструкцией ограды будут привлечены специалисты саратовских заводов.

- Планируется, что возвращение состоится уже в этом году, — написал Михаил Исаев.

Напомним, в начале апреля из сквера Первой учительницы пропала историческая ограда. Вскоре был снят забор в саду Радищева. Власти объяснили это необходимостью реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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