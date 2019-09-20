В сквер Первой учительницы и сад Радищева вернется чугунная ограда
В скверы Саратова вернется чугунная историческая ограда.
Как сообщил на своей странице Instagram глава города Михаил Исаев, речь идет о сквере Первой учительнице и саде Радищева.
- Чугунное обрамление будет установлено вдоль ул. Театральная площадь, а также будет восстановлено по периметру сквера, расположенного в границах ул. Соляная и Московская, — написал Михаил Исаев.
По словам мэра города, реконструкцией ограды будут привлечены специалисты саратовских заводов.
- Планируется, что возвращение состоится уже в этом году, — написал Михаил Исаев.
Напомним, в начале апреля из сквера Первой учительницы пропала историческая ограда. Вскоре был снят забор в саду Радищева. Власти объяснили это необходимостью реконструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU